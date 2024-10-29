Галлюцинации и желтуха: Психиатр опровергла известный миф о белой горячке

Вопреки расхожему убеждению, «белая горячка» или алкогольный делирий возникает не при сильном опьянении, а после прекращения употребления спиртных напитков, то есть из-за синдрома отмены. Популярный миф опровергла врач-психиатр, психотерапевт, руководитель психиатрической службы Анна Корендюхина.

В беседе с «Лентой.ру» она подчеркнула, что белая горячка — это тяжёлое состояние организма, характерное для людей, которые внезапно сокращают дозу алкоголя после хронического злоупотребления. Негативное состояние наступает примерно через 48 часов после резкого прекращения распития.

При белой горячке нарушается функция печени и возникает желтуха, а также асцит — скопление жидкости к брюшной полости. Кроме того, из-за алкогольного делирия появляются тремор в конечностях и галлюцинации в виде мигающих огней, речь становится спутанной, подчеркнула эксперт.