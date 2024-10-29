Галлюцинации и желтуха: Психиатр опровергла известный миф о белой горячке
Психиатр Корендюхина: «Белая горячка» не возникает при сильном опьянении
Вопреки расхожему убеждению, «белая горячка» или алкогольный делирий возникает не при сильном опьянении, а после прекращения употребления спиртных напитков, то есть из-за синдрома отмены. Популярный миф опровергла врач-психиатр, психотерапевт, руководитель психиатрической службы Анна Корендюхина.
В беседе с «Лентой.ру» она подчеркнула, что белая горячка — это тяжёлое состояние организма, характерное для людей, которые внезапно сокращают дозу алкоголя после хронического злоупотребления. Негативное состояние наступает примерно через 48 часов после резкого прекращения распития.
При белой горячке нарушается функция печени и возникает желтуха, а также асцит — скопление жидкости к брюшной полости. Кроме того, из-за алкогольного делирия появляются тремор в конечностях и галлюцинации в виде мигающих огней, речь становится спутанной, подчеркнула эксперт.
«Представьте, что ваш мозг — это оркестр, где разные отделы отвечают за разные функции. Алкоголь, попадая в организм, начинает управлять им, как неопытный дирижёр», — отметила психиатр.
Ранее биолог объяснила, какой алкоголь вызывает наиболее тяжёлое похмелье. По словам эксперта, всё дело в цвете. Кроме того, врач назвал смертельно опасные виды алкоголя, разрушающие внутренние органы и психику.