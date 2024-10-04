Дело в цвете: Какой алкоголь вызывает наиболее тяжёлое похмелье, объяснила биолог

Наиболее тяжёлое похмелье вызывают тёмные алкогольные напитки. Они отличаются высоким уровнем содержания сивушных масел и других дополнительных компонентов. Об этом рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина.

«Тёмное пиво содержит больше веществ, которые могут замедлять метаболизм алкоголя, что усиливает симптомы похмелья. Прозрачные напитки, такие как водка или белый ром, вызывают менее тяжелое похмелье...» — уточнила эксперт.

По словам собеседницы NEWS.ru, кроме тёмного пива, тяжёлое похмелье вызывают напитки вроде бурбона, виски, рома, коньяка, а также красного вина, содержащие танины и сульфиты. Особо внимательными при их употреблении должны быть худые и пожилые люди, а также страдающие от хронических заболеваний. Их организм медленнее расщепляет этанол, объяснила эксперт.

«Прозрачные напитки, такие как водка или белый ром, вызывают менее тяжёлое похмелье, так как содержат меньше дополнительных веществ», — отметила эксперт.