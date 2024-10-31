Петербуржцев не настигнет «сухой закон»
Власти Санкт-Петербурга решили не сокращать время продажи алкоголя
В Санкт-Петербуреге не собираются сокращать время продажи алкоголя. Повторять за Вологодской областью и вводить «сухой закон» с 1 марта не планируют, передаёт Mash на Мойке.
«На последнем заседании рабочей группы наши парламентарии определились со временем продажи горячительных во всех объектах общепита (кроме ресторанов). Это часы с 11 утра до 22 вечера», — сообщил депутат ЗакСа Денис Четырбок.
Напомним, ранее в Вологодской области задумались запретить продажу алкоголя в течение суток, кроме двухчасового промежутка с 12:00 до 14:00. Глава региона Георгий Филимонов позже объяснил, для чего требуется ужесточение мер. Тем временем в Госдуме считают, что это не поможет снизить число пьющих граждан. Более того, такая мера может быть вредна, что показал опыт СССР. При этом Минздрав данную идею поддержал. Там уверены, что инициатива поможет России уменьшить риски развития хронических неинфекционных заболеваний.
Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio