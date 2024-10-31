Решение ограничить продажу алкоголя в регионах нашло поддержку в Минздраве
Эксперт Минздрава Зыков поддержал идею регионов ограничить продажу алкоголя
Министерство здравоохранения России поддержало инициативы регионов по ограничению продажи спиртного. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков.
«Концептуально поддерживаются инициативы регионов, направленные на снижение потребления алкоголя. Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также преждевременной смертности, в том числе — от внешних причин», — сказал Зыков.
Минздрав РФ отметил взаимосвязь между потреблением алкоголя на душу населения и показателями смертности в регионе. Власти российских городов сегодня могут спокойно вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя на территории отдельных субъектов, им никто не запрещает.
Напомним, ранее в Вологодской области задумались запретить продажу алкоголя в течение суток, кроме двухчасового промежутка с 12:00 до 14:00. Глава региона Георгий Филимонов позже объяснил, для чего требуется ужесточение мер. Тем временем в Госдуме считают, что это не поможет снизить число пьющих граждан. Более того, такая мера может быть вредна, что показал опыт СССР. К идее о запрете уже также прильнули и другие регионы: Свердловская область и Санкт-Петербург.
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