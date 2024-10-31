Решение ограничить продажу алкоголя в регионах нашло поддержку в Минздраве

Министерство здравоохранения России поддержало инициативы регионов по ограничению продажи спиртного. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков.

«Концептуально поддерживаются инициативы регионов, направленные на снижение потребления алкоголя. Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также преждевременной смертности, в том числе — от внешних причин», — сказал Зыков.