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29 октября, 15:30

Россия закрыла двери для 140 австралийцев и новозеландцев

МИД запретил въезд в Россию для 140 граждан Австралии и Новой Зеландии

Россия в качестве ответа на санкции Канберры запретила въезд в страну для 131 гражданина Австралии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в РФ на бессрочной основе закрывается дополнительно для 131 австралийца», — говорится в заявлении ведомства.

Там подчеркнули, что ограничения коснутся граждан из числа представителей военно-промышленного комплекса, журналистов и общественных деятелей, формирующих в Австралии антироссийскую повестку дня. Также министерство запретило въезд в РФ для девяти граждан Новой Зеландии из числа руководства Минобороны и вооружённых сил.

Как добавили в МИД, работа над расширением «стоп-листа» в ответ на антироссийские действия Австралии и Новой зеландии будет продолжена.

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Ранее сообщалось, что РФ занесла в «стоп-лист» почти сотню русофобов из США. В чёрном списке оказалась почти вся семья действующего американского президента, включая самого Джо Байдена, его брата, детей и супруги.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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