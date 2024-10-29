Россия закрыла двери для 140 австралийцев и новозеландцев

Россия в качестве ответа на санкции Канберры запретила въезд в страну для 131 гражданина Австралии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в РФ на бессрочной основе закрывается дополнительно для 131 австралийца», — говорится в заявлении ведомства.

Там подчеркнули, что ограничения коснутся граждан из числа представителей военно-промышленного комплекса, журналистов и общественных деятелей, формирующих в Австралии антироссийскую повестку дня. Также министерство запретило въезд в РФ для девяти граждан Новой Зеландии из числа руководства Минобороны и вооружённых сил.

Как добавили в МИД, работа над расширением «стоп-листа» в ответ на антироссийские действия Австралии и Новой зеландии будет продолжена.