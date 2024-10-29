Россия закрыла двери для 140 австралийцев и новозеландцев
МИД запретил въезд в Россию для 140 граждан Австралии и Новой Зеландии
Россия в качестве ответа на санкции Канберры запретила въезд в страну для 131 гражданина Австралии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
«В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в РФ на бессрочной основе закрывается дополнительно для 131 австралийца», — говорится в заявлении ведомства.
Там подчеркнули, что ограничения коснутся граждан из числа представителей военно-промышленного комплекса, журналистов и общественных деятелей, формирующих в Австралии антироссийскую повестку дня. Также министерство запретило въезд в РФ для девяти граждан Новой Зеландии из числа руководства Минобороны и вооружённых сил.
Как добавили в МИД, работа над расширением «стоп-листа» в ответ на антироссийские действия Австралии и Новой зеландии будет продолжена.
Ранее сообщалось, что РФ занесла в «стоп-лист» почти сотню русофобов из США. В чёрном списке оказалась почти вся семья действующего американского президента, включая самого Джо Байдена, его брата, детей и супруги.
Life.ru