Журналисты, чиновники и первые лица: Россия занесла в чёрный список почти сотню русофобов из США
МИД России объявил о внесении в стоп-лист 92 граждан США
Посольство Соединённых Штатов Америки в Москве. Фото © Агентство «Москва» / Сергей Киселев
Российская Федерация закрывает въезд для 92 американских граждан, в том числе для ряда журналистов изданий «Нью-Йорк Таймс», «Эй-Би-Си», CNN и «Нью-Йоркер». Об этом сообщила 28 августа пресс-служба МИДа России. Меры введены в качестве ответа на русофобский курс администрации президента Штатов Джо Байдена. С полным списком граждан США, которым воспрещён въезд на территорию нашей страны, можно ознакомиться на сайте ведомства.
В чёрном списке оказалась почти вся семья действующего президента США, включая самого Байдена, его брата, детей и супруги. В стоп-листе также присутствуют руководители и чиновники силовых ведомств и спецслужб, главы ключевых компаний ВПК и американских финансовых институтов, поставляющих вооружения ВСУ или другим способом спонсирующих террористический киевский режим.
«В стоп-лист включены также сотрудники редакций и репортёры ведущих изданий либерал-глобалистского толка, причастные к изготовлению и распространению «фейков» о России и российских вооружённых силах, пропагандистскому «прикрытию» развязанной Вашингтоном «гибридной войны», — говорится в сообщении МИДа.
Ранее стало известно, что иностранные репортёры проникают в Курскую область вместе с ВСУ для съёмок провокационных материалов. Так, американская газета Washington Post выложила репортаж из Суджи. Кроме того, туда сумели попасть работники итальянских СМИ Симоне Траини и Стефани Баттистини. ФСБ по этому факту возбудила уголовное дело. В МИД РФ отметили, что выпущенные журналистами материалы искажали факты, переворачивая действительность «с ног на голову».