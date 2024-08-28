Российская Федерация закрывает въезд для 92 американских граждан, в том числе для ряда журналистов изданий «Нью-Йорк Таймс», «Эй-Би-Си», CNN и «Нью-Йоркер». Об этом сообщила 28 августа пресс-служба МИДа России. Меры введены в качестве ответа на русофобский курс администрации президента Штатов Джо Байдена. С полным списком граждан США, которым воспрещён въезд на территорию нашей страны, можно ознакомиться на сайте ведомства.

В чёрном списке оказалась почти вся семья действующего президента США, включая самого Байдена, его брата, детей и супруги. В стоп-листе также присутствуют руководители и чиновники силовых ведомств и спецслужб, главы ключевых компаний ВПК и американских финансовых институтов, поставляющих вооружения ВСУ или другим способом спонсирующих террористический киевский режим.