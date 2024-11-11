Гудбай, Америка! Названы страны, которые почти не выдают россиянам визы

Гражданину России практически невозможно получить американскую визу. В нашей стране сегодня не работают визовые центры и не функционирует Посольство США. Поэтому желающим исполнить «американскую мечту» необходимо сначала поехать в другую страну и жить там до получения разрешения на въезд.

Об этом рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь. По её словам, для оформления визы россияне могут посетить Посольства США в Армении, Казахстане, Сербии, Турции и Азербайджане. Кроме того, в визе зачастую отказывает Великобритания. При этом процедуры оформления довольно сложная.

«Чтобы получить визу на лето 2025-го, нужно подаваться уже сейчас. Нужно много документов, нужно доказать, что вы не хотите остаться нелегально, на счетах нужна приличная сумма денег, придётся расписать полностью свой маршрут», — отметила собеседница NEWS.ru.