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11 ноября, 12:25

Гудбай, Америка! Названы страны, которые почти не выдают россиянам визы

Эксперт Ансталь: США и Британия почти не выдают визы россиянам

Гражданину России практически невозможно получить американскую визу. В нашей стране сегодня не работают визовые центры и не функционирует Посольство США. Поэтому желающим исполнить «американскую мечту» необходимо сначала поехать в другую страну и жить там до получения разрешения на въезд.

Об этом рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь. По её словам, для оформления визы россияне могут посетить Посольства США в Армении, Казахстане, Сербии, Турции и Азербайджане. Кроме того, в визе зачастую отказывает Великобритания. При этом процедуры оформления довольно сложная.

«Чтобы получить визу на лето 2025-го, нужно подаваться уже сейчас. Нужно много документов, нужно доказать, что вы не хотите остаться нелегально, на счетах нужна приличная сумма денег, придётся расписать полностью свой маршрут», — отметила собеседница NEWS.ru.

Проблемы могут возникнуть у россиян и при желании посетить Норвегию или Мальту. В целом, страны ЕС неохотно выдают визы гражданам РФ. Исключение составляют лишь Германия, Франция, Италия и Испания, заключила турагент.

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Ранее россиян призвали за полгода озаботиться летним отпуском. Бронировать летние туры зимой дешевле и спокойнее, уверен эксперт. Кроме того, гражданам назвали лучшее время для отпуска в новогодние праздники.

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pixabay / Ronile

Борис Эльфанд
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