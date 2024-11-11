Опрос показал, в каких жарких странах россияне отдохнут на новогодних каникулах

Сервис OneTwoTrip проанализировал бронирования на новогодние праздники и отметил рост интереса россиян к зарубежным направлениям. В 2024 году количество заказов отелей и авиабилетов выросло на 17% и 11% соответственно по сравнению с прошлым годом. Результаты исследования попали в распоряжение Life.ru.

Лидером среди зарубежных направлений лидером стал Таиланд: доля бронирований отелей там составила 22,8%, следом идёт Италия: на неё пришлось 6,7% заказов, затем — Франция с 5,8%. На новогодних праздниках россияне также будут отдыхать в отелях Беларуси (5,2%), ОАЭ (4,5%), Вьетнама (4,1%), Индонезии (3,7%), Китая (3,3%), Испании (2,5%) и Грузии (2,4%).

Стоит отметить интерес россиян к Азии: в Китае забронировано на 83% больше отелей, чем год назад, в Индонезии — на 12%, а во Вьетнаме — на 8%. Также увеличилась популярность отдыха в Беларуси и Грузии, а вот в ОАЭ и Испании жильё на зимние каникулы стали выбирать реже.

Что касается авиабилетов, то неизменным фаворитом у россиян остаётся Таиланд: 18,9% зарубежных заказов на новогодние праздники сделаны в эту страну. Далее идут Вьетнам с 6,3% и Китай с 4,9%. Спрос на перелёты во все три азиатские страны вырос — во Вьетнам и Китай полетит в 2 раза больше туристов, а в Таиланд — на 37%.

В топ также попали Турция (4,8%), ОАЭ (4,1%), Азербайджан (3,9%), Индонезия (3,5%), Казахстан (3,3%), Узбекистан (2,8%) и Франция (2,5%). За год выросла популярность перелётов в ОАЭ (+46%), Францию (+8%) и Индонезию (+6%). А вот интерес к Турции упал на треть. Доли остальных направлений также снизились, но незначительно.