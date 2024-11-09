Дешевле и спокойнее: Россиян призвали за полгода озаботиться летним отпуском
Эксперт Минишев призвал бронировать летние туры ещё зимой
Россияне уже начали планировать зарубежные поездки на лето 2025 года. Бронировать туры заранее, действительно, — правильная стратегия, потому что так можно получить выгоду. Об этом рассказал эксперт в сфере туризма Айдар Минишев. Он напомнил, что при ранних заказах отели и авиакомпании предлагают скидки.
«Обычно такие акции действуют за несколько месяцев до даты отправления и предлагают скидки, бонусы или другие преимущества тем, кто делает раннюю бронь. Первый этап раннего бронирования туров стартует в ноября-декабре и продолжается до конца февраля», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».
Кроме того, бронирование летних туров зимой даёт возможность выбрать лучшие отели, доступность которых падет ближе к сезону. А ещё, по словам эксперта, некоторые гостиницы при раннем заказе готовы снизить стоимость номеров даже на 50%. Да и в целом, такой подход — это всегда спокойствие за собственный отдых.
Ранее россиянам назвали лучшее время для отпуска в новогодние праздники. Кроме того, юрист рассказал, в какие месяцы 2025 года невыгодно брать отпуск.