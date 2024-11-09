Дешевле и спокойнее: Россиян призвали за полгода озаботиться летним отпуском

Россияне уже начали планировать зарубежные поездки на лето 2025 года. Бронировать туры заранее, действительно, — правильная стратегия, потому что так можно получить выгоду. Об этом рассказал эксперт в сфере туризма Айдар Минишев. Он напомнил, что при ранних заказах отели и авиакомпании предлагают скидки.

«Обычно такие акции действуют за несколько месяцев до даты отправления и предлагают скидки, бонусы или другие преимущества тем, кто делает раннюю бронь. Первый этап раннего бронирования туров стартует в ноября-декабре и продолжается до конца февраля», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».