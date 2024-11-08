Отдохни за меня: Россияне часто конфликтуют с коллегами из-за графика отпусков

Многие россияне сталкивались с конфликтами при планировании отпусков на работе. Это добавляет проблем руководителям и отделу кадров, которым приходится искать компромиссные варианты.

Как выяснил сервис Работа.ру, с результатами исследования которого ознакомился Life.ru, 29% респондентов испытывали сложности с такой важной частью рабочего процесса, как отдых. Для решения таких задач в 44% случаев проводится встреча с коллегами для обсуждения графика отпусков. В 30% случаях вводится система ротации, чтобы сотрудники могли поочередно брать отпуск в пиковые периоды. Однако в 25% спорных ситуациях решающее слово остаётся за руководителем.

Кроме того, выйти из проблемы можно составив чёткие критерии для распределения отпусков. Например, стаж работы, раняя подача заявления или необходимость в отдыхе. Альтернативные варианты находятся в 12% случаях, среди них - частичный отпуск или работа в удалённом режиме в определённые дни.

«Конфликты по поводу планирования отпуска на работе можно решить с помощью нескольких подходов. Следует начать с обсуждения своих планов с коллегами и руководством. Чем раньше вы поделитесь своими намерениями, тем больше шансов, что удастся избежать конфликтов. Предварительно стоит ознакомиться с политикой компании по поводу отпусков», — пояснила руководитель рекрутмента и развития процессов работы с сотрудниками сервиса Ольга Киляшева.