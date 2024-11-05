Секрет горящих туров: Стало известно, как сегодня сэкономить на отдыхе

Времена, когда дешёвые путёвки можно было найти буквально в последний момент, остались в прошлом: сейчас горящие туры «вымерли как мамонты», и «гореть» уже нечему. Генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина объяснила Life.ru, почему сегодняшний турист должен тщательно планировать поездки и как можно сэкономить в условиях изменившегося рынка.

«Горящие туры, которые продавались лишь для того, чтобы отбить расходы, — это уже история», — утверждает Адамушкина.

Она напомнила, что раньше туроператоры могли выкупать целые рейсы, и, если не удавалось реализовать все места, туры продавались по сниженным ценам. Однако с изменением геополитики, экономической ситуации и уменьшением количества рейсов в связи с пандемией ковида такие предложения фактически исчезли.

Тем, кто всё ещё надеется найти горящий тур, эксперт рекомендует обращать внимание на специфические случаи — например, когда он не подлежит возврату, а его обладатель по каким-то причинам не может вылететь. В таких ситуациях действительно можно приобрести путёвку по сниженной цене, но часто это требует готовности быстро собраться и вылететь.

Чтобы сэкономить, Адамушкина советует выбирать нестандартные даты для поездок — вне сезона и вдали от праздников. Так, в августе можно отдохнуть в Египте по приятной цене, а в октябре — в Турции, когда поток туристов спадает, а погода остаётся комфортной. Она также рекомендует отслеживать предложения авиакомпаний в официальных телеграм-каналах и группах, посвящённых туризму, и обращаться к надёжным агентам, которые хорошо разбираются в актуальных предложениях.

«Избегайте вылетов в пиковые даты — это все праздничные дни и сезон школьных каникул, ухватить что-то горящее тут вряд ли получится. Отправляйтесь в тур в группе или компании близких и друзей, вместе всегда выгоднее оплатить, например такси или взять автомобиль напрокат», — подытожила эксперт.