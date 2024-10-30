Названы самые невыгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Отпуск можно взять таким образом, чтобы выходные тоже оплачивались. В январе и мае из-за длинных праздников сокращено количество рабочих дней, поэтому эти месяцы считаются невыгодными для отдыха. Об этом рассказала юрист Анастасия Васьковская.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она рекомендовала обратить внимание на месяцы с 23-я рабочими днями. Дольше всего в 2025 году россияне будут работать в июле и октябре. Именно в эти месяцы следует уходить в отпуск. И лучше всего, по словам эксперта, брать количество дней, кратное семи.