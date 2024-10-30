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30 октября, 12:18

Названы самые невыгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Юрист Васьковская: Отпуск в 2025 году не стоит брать в январе и мае

Отпуск можно взять таким образом, чтобы выходные тоже оплачивались. В январе и мае из-за длинных праздников сокращено количество рабочих дней, поэтому эти месяцы считаются невыгодными для отдыха. Об этом рассказала юрист Анастасия Васьковская.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она рекомендовала обратить внимание на месяцы с 23-я рабочими днями. Дольше всего в 2025 году россияне будут работать в июле и октябре. Именно в эти месяцы следует уходить в отпуск. И лучше всего, по словам эксперта, брать количество дней, кратное семи.

«Законодательно у нас не закреплена ваша обязанность согласовывать с коллегами отпуск. Единственная обязанность, которая у вас есть — это согласовать отпуск с работодателем», — напомнила юрист.

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Ранее россиянам объяснили, в какие дни 2025 года лучше взять отпуск, чтобы максимально продлить его. При этом стоит учитывать календарь праздничных и выходных дней на 2025 год, который утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Борис Эльфанд
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