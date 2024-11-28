Немецкие власти не продлили ВНЖ для российских журналистов

Власти Берлина не продлили вид на жительство (ВНЖ) для трёх сотрудников российских медиа и одного гражданина России, связанного с медиагруппой «Россия сегодня». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя департамента внутренних дел, цифровизации и спорта немецкой столицы, решение о непродлении визы коснулось также резидента Бразилии, аккредитованного корреспондента Ruptly, который первым среди российских журналистов получил уведомление о прекращении действия ВНЖ ещё в феврале этого года. С тех пор его дело рассматривает высший административный суд.

По информации ведомства, отказ в продлении вида на жительство связан с обвинениями в распространении «дезинформации» через телеканал RT, в который входит и Ruptly. В ответе также говорится, что сотрудники этих медиа представляют угрозу интересам Германии, пытаясь повлиять на общественное мнение и дискредитировать страны Запада. Отказ основывается на 10-м пакете санкций ЕС, который был принят в феврале 2023 года.

Среди получивших негативный ответ есть и российская пара, которая ранее занимала посты в медиагруппе. Однако пресс-служба компании уточнила, что действующих сотрудников в Берлине, получивших уведомления, нет.