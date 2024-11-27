Власти Германии объявили о закрытии немецкого бюро Первого канала

В Германии по решению властей будет закрыто немецкое бюро Первого канала. Сотрудникам, числившимся в корпункте в Берлине, выдано предписание о выезде из страны. В первой половине декабря корреспонденты Иван Благой и Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ. Об этом сообщил сам телеканал.

Оповещение о закрытии бюро телеканала в стране поступило 26 ноября. Как считает корреспондент Иван Благой, это произошло после репортажа о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука. Его считают причастным к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте этого года. Съёмочная группа была направлена в Гамбург, где проживал подозреваемый. Они посетили улицы, где Гайдук встречался с украинскими спецслужбами.

«Требование покинуть страну было получено почти сразу после выхода в эфир сюжета о задержании в России немецкого гражданина. Николай Гайдук пытался ввести в нашу страну взрывчатку. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям — «Контрабанда взрывчатых веществ» и «Террористический акт», — говорится в сообщении.