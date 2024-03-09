В Латвии арестовали телемастера за настройку российских каналов
Delfi: В Латвии за настройку запрещённых российских каналов арестован телемастер
В Латвии взяли под арест телемастера, который помог 181 гражданину настроить заблокированные в стране российские каналы. Об этом пишет издание Delfi.
Всё произошло в населённом пункте Ницгале. При обыске у задержанного изъяли инструменты для настройки телесигнала. Мужчину обвинили в незаконном предпринимательстве, что чревато сроком до трёх лет, общественными работами либо штрафом.
Что касается клиентов мастера, то их могут оштрафовать на сумму до 700 евро за использование незаконных телевизионных систем.
Впрочем, под запрет подпадает не только выбор телеканалов. Например, участие проживающих в Латвии граждан РФ в процессе выбора президента их родной страны Риги будет рассматриваться как поддержка конфликта на Украине. Об этом прямо заявила глава Минюста страны Инесе Либиня-Эгнере.
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