В Латвии арестовали телемастера за настройку российских каналов

В Латвии взяли под арест телемастера, который помог 181 гражданину настроить заблокированные в стране российские каналы. Об этом пишет издание Delfi.

Всё произошло в населённом пункте Ницгале. При обыске у задержанного изъяли инструменты для настройки телесигнала. Мужчину обвинили в незаконном предпринимательстве, что чревато сроком до трёх лет, общественными работами либо штрафом.

Что касается клиентов мастера, то их могут оштрафовать на сумму до 700 евро за использование незаконных телевизионных систем.