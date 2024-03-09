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9 марта, 20:39

В Латвии арестовали телемастера за настройку российских каналов

Delfi: В Латвии за настройку запрещённых российских каналов арестован телемастер

В Латвии взяли под арест телемастера, который помог 181 гражданину настроить заблокированные в стране российские каналы. Об этом пишет издание Delfi.

Всё произошло в населённом пункте Ницгале. При обыске у задержанного изъяли инструменты для настройки телесигнала. Мужчину обвинили в незаконном предпринимательстве, что чревато сроком до трёх лет, общественными работами либо штрафом.

Что касается клиентов мастера, то их могут оштрафовать на сумму до 700 евро за использование незаконных телевизионных систем.

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Впрочем, под запрет подпадает не только выбор телеканалов. Например, участие проживающих в Латвии граждан РФ в процессе выбора президента их родной страны Риги будет рассматриваться как поддержка конфликта на Украине. Об этом прямо заявила глава Минюста страны Инесе Либиня-Эгнере.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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