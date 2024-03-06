В Латвии утвердили "запрещёнку" из России и Белоруссии
Кабмин Латвии утвердил список запрещённых к ввозу товаров из России и Белоруссии
Латвийские власти утвердили перечень запрещённых к ввозу в страну продуктов российского и белорусского происхождения. Постановление вступит в силу 8 марта и будет действовать до 1 июля 2025 года, но при необходимости запрет может быть продлён. Информация об этом опубликована на сайте кабмина республики.
Под санкции подпали овощи и корнеплоды, бобовые, грибы — как сырые, так и консервированные, яблоки, арбузы, дыни, ананасы и другие сырые и сушёные фрукты и ягоды, а также орехи. Кроме того, в список включили зерновые: пшеницу, рожь, кукурузу, гречку, овёс и ячмень.
Запрет распространяется и на корма для животных, мясные и рыбные субпродукты, арахисовое, льняное, рапсовое и соевое масло. По данным кабмина, в 2023 году 90% импортируемых Латвией из РФ продуктов составляли именно корма, крупы, бобовые и рапсовое масло.
Ранее сообщалось, что продукты, произведённые в России и Белоруссии, не могут ввозиться в Латвию из третьих стран. Однако запрет не коснётся продукции, которая проходит через страну в другие государства ЕС.
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