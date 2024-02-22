Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из РФ и Белоруссии 

Латвийский парламент решил запретить ввоз сельскохозяйственных и кормовых продуктов из России и Белоруссии. Соответствующее заявление разместил Сейм.

"Принятыми поправками к закону о сельском хозяйстве и развитии сельских районов устанавливается запрет на ввоз сельскохозяйственных и кормовых продуктов из Российской Федерации и Белоруссии для потребления в Латвии", — говорится в сообщении на сайте Сейма.

Поправки предполагают, что продукты, произведённые в РФ и Белоруссии, не могут ввозиться из третьих стран. Однако запрет не коснётся продукции, которая проходит через страну в другие государства ЕС. Сейм дал правительству две недели, чтобы подготовить точные пункты закона.