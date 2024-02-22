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22 февраля, 18:32

Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из РФ и Белоруссии 

Латвийский парламент решил запретить ввоз сельскохозяйственных и кормовых продуктов из России и Белоруссии. Соответствующее заявление разместил Сейм.

"Принятыми поправками к закону о сельском хозяйстве и развитии сельских районов устанавливается запрет на ввоз сельскохозяйственных и кормовых продуктов из Российской Федерации и Белоруссии для потребления в Латвии", — говорится в сообщении на сайте Сейма.

Поправки предполагают, что продукты, произведённые в РФ и Белоруссии, не могут ввозиться из третьих стран. Однако запрет не коснётся продукции, которая проходит через страну в другие государства ЕС. Сейм дал правительству две недели, чтобы подготовить точные пункты закона.

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А ранее Сейм запретил национальным сборным соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами. Эти поправки подразумевают, что ограничение будет действовать даже в случае выступления спортсменов из России и Белоруссии под нейтральным флагом.

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Александра Мышляева
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