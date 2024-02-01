Латвия запретила национальным сборным страны соревноваться с россиянами

Сейм Латвии в четверг, 1 февраля, принял очередной русофобский закон. На этот раз власти республики решили запретить национальным сборным соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами. Об этом сообщается на сайте правительства Латвии.

Принятые Сеймом поправки подразумевают, что запрет будет действовать даже в случае выступления спортсменов из России и Белоруссии под нейтральным флагом. Причём русофобское нововведение касается взрослых, юношеских и юниорских соревнований.

"Это означает, что если будет решено, что сборная Латвии должна сыграть с Россией или Беларусью, то международные спортивные организации должны будут соблюдать латвийское законодательство", — заявил глава подкомитета по спорту Давис Мартиньш Даугавиетис.