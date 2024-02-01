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1 февраля, 13:52

Латвия запретила национальным сборным страны соревноваться с россиянами

Сейм Латвии запретил сборным соревноваться с командами из России и Белоруссии

Сейм Латвии в четверг, 1 февраля, принял очередной русофобский закон. На этот раз власти республики решили запретить национальным сборным соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами. Об этом сообщается на сайте правительства Латвии.

Принятые Сеймом поправки подразумевают, что запрет будет действовать даже в случае выступления спортсменов из России и Белоруссии под нейтральным флагом. Причём русофобское нововведение касается взрослых, юношеских и юниорских соревнований.

"Это означает, что если будет решено, что сборная Латвии должна сыграть с Россией или Беларусью, то международные спортивные организации должны будут соблюдать латвийское законодательство", — заявил глава подкомитета по спорту Давис Мартиньш Даугавиетис.

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Кстати, в апреле прошлого года украинским спортсменам запретили соревноваться с атлетами из России и Белоруссии. Однако уже в июле запрет был снят. Представителям Незалежной позволили соревноваться со спортсменами из РФ, выступающими под нейтральным флагом.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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