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26 июля, 22:16

Украинским спортсменам разрешили соревноваться с россиянами, но при одном условии

Минспорт Украины снял запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами

Министерство молодёжи и спорта Украины отменило запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии под нейтральным флагом. Об этом сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк.

"Был обнародован приказ Министерства молодёжи и спорта, согласно которому разрешается участие наших спортсменов в международных соревнованиях, даже если в них принимают участие представители России и Белоруссии в качестве нейтральных спортсменов",написал украинский депутат в телеграм-канале.

Минспорта Украины заменило слово "запрет" в приказе о соревнованиях с россиянами

Минспорта Украины заменило слово "запрет" в приказе о соревнованиях с россиянами

Также Беленюк пояснил, что отмена данного запрета разрешит спортсменам из Незалежной принимать участие в Олимпийских играх, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, в апреле Министерство молодёжи и спорта Украины запретило спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых также представлены атлеты из России и Белоруссии. Документ обязывал чиновников отзывать делегации из командировок, если украинские спортсмены выходят соревноваться с российскими или белорусскими атлетами.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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