Украинским спортсменам разрешили соревноваться с россиянами, но при одном условии

Министерство молодёжи и спорта Украины отменило запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии под нейтральным флагом. Об этом сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк.

"Был обнародован приказ Министерства молодёжи и спорта, согласно которому разрешается участие наших спортсменов в международных соревнованиях, даже если в них принимают участие представители России и Белоруссии в качестве нейтральных спортсменов", — написал украинский депутат в телеграм-канале.

Также Беленюк пояснил, что отмена данного запрета разрешит спортсменам из Незалежной принимать участие в Олимпийских играх, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.