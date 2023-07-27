Украинским спортсменам разрешили соревноваться с россиянами, но при одном условии
Минспорт Украины снял запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами
Министерство молодёжи и спорта Украины отменило запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии под нейтральным флагом. Об этом сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк.
"Был обнародован приказ Министерства молодёжи и спорта, согласно которому разрешается участие наших спортсменов в международных соревнованиях, даже если в них принимают участие представители России и Белоруссии в качестве нейтральных спортсменов", — написал украинский депутат в телеграм-канале.
Также Беленюк пояснил, что отмена данного запрета разрешит спортсменам из Незалежной принимать участие в Олимпийских играх, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Напомним, в апреле Министерство молодёжи и спорта Украины запретило спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых также представлены атлеты из России и Белоруссии. Документ обязывал чиновников отзывать делегации из командировок, если украинские спортсмены выходят соревноваться с российскими или белорусскими атлетами.
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