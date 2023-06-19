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19 июня, 01:16

Минспорта Украины заменило слово "запрет" в приказе о соревнованиях с россиянами

На Украине изменили положение приказа, согласно которому украинским спортсменам запрещено участие в международных соревнованиях вместе с российскими и белорусскими атлетами. Документ опубликован на официальном сайте Министерства молодёжи и спорта Незалежной.

Согласно документу, изменения коснулись лишь одной формулировки. Теперь вместо требования "запретить" участие в соревнованиях, где представлены спортсмены из России и Белоруссии, в документе указано "не командировать официальные делегации".

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Напомним, в апреле Министерство молодёжи и спорта Украины запретило спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых также представлены атлеты из России и Белоруссии. Документ обязывает чиновников отзывать делегации из командировок, если украинские спортсмены выходят соревноваться с российскими и белорусскими коллегами. В случае если приказ будет нарушен, чиновникам полагается подать заявление на лишение федерации по конкретному виду спорта статуса национальной.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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