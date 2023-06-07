Российских гребцов допустили до международных соревнований, но с кучей оговорок

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) решила допустить некоторых российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Исполком World Rowing принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на предстоящем чемпионате мира", — говорится в сообщении.

Причём допуск будет определяться множеством критериев, в том числе проверкой биографии, чтобы убедиться, что спортсмен не участвовал в военной спецоперации или не поддерживал её. Будет усилен и антидопинговый контроль. Россияне и белорусы смогут принять участие в соревнованиях только на условиях абсолютного нейтралитета, в том числе это касается флагов, гимна, униформы и эмблем. При этом World Rowing продолжает поддерживать гребцов с Украины и подтверждает резкое осуждение российской СВО и её поддержку Белоруссией.

Пока российских и белорусских спортсменов допустят до участия в чемпионате мира по академической гребле в Белграде, молодёжном ЧМ в Пловдине, а также чемпионате мира среди спортсменов до 19 лет в Париже и ЧМ по прибрежной гребле в итальянской Барлетте.