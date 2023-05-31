Два российских велосипедиста примут участие в чемпионатах мира и Европы

Российские спортсмены Глеб Сырица и Алексей Медведев получили разрешение от Международного союза велосипедистов (UCI) выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе UCI, право выступать в нейтральном статусе на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Европы Сырица и Медведев получили с 1 июня. Пока действуют правила организации в отношении россиян и белорусов, им придётся участвовать без флага РФ. Велосипедисты могут принять участие в соревнованиях и в составе команд в отдельных дисциплинах на этапах Кубка мира.

23-летний Сырица — победитель Европейских игр 2019 года в командной гонке преследования на треке, 40-летний Медведев — победитель чемпионатов Европы по маунтинбайку 2011-го и 2018 годов. Объединённый чемпионат мира по велоспорту состоится в Шотландии с 3-го по 13 августа.