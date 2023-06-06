На ЧМ по тхэквондо запретили талисманы в виде матрёшек и медведей

Российским тхэквондистам, которые и так выступали в нейтральном статусе, запретили на чемпионате мира в Баку носить талисманы в виде медведей и матрёшек. Об этом в беседе с ТАСС рассказала спортсменка Лилия Хузина, принёсшая сборной РФ первое золото ЧМ.

"Не могло быть абсолютно никакой атрибутики, нельзя было даже делать маникюр в национальных цветах. И талисманы в виде медвежат и матрёшек тоже были запрещены. Нам выдали абсолютно безликую форму", — сообщила она.

По словам тхэквондистки, у международной федерации и организаторов соревнования не было претензий к соблюдению правил со стороны россиян. Хузина добавила, что спортсмены РФ обрадовались возможности попасть на международную арену, услышать иностранную речь и увидеть новые лица. Со стороны соперников и тренеров не было никакого негатива к россиянам.

"Я бы даже сказала, что они были приветливыми. Никаких инцидентов не было, всё прошло очень хорошо", — добавила Хузина.