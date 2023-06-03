Лилия Хузина принесла сборной РФ первое золото чемпионата мира по тхэквондо

Российская тхэквондистка Лилия Хузина одержала победу над бразильянкой Каролиной Сантос в категории до 62 кг в финале чемпионата мира в Баку, который завершится 4 июня.

Чуть ранее Хузина победила в полуфинальной схватке спортсменку из Британии Аалию Пауэлл. А Сантос оказалась в финале после удачного поединка с представительницей Узбекистана Ферузой Садиковой.