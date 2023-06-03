Лилия Хузина принесла сборной РФ первое золото чемпионата мира по тхэквондо
Российская тхэквондистка Лилия Хузина одержала победу над бразильянкой Каролиной Сантос в категории до 62 кг в финале чемпионата мира в Баку, который завершится 4 июня.
Чуть ранее Хузина победила в полуфинальной схватке спортсменку из Британии Аалию Пауэлл. А Сантос оказалась в финале после удачного поединка с представительницей Узбекистана Ферузой Садиковой.
Напомним, Всемирная федерация тхэквондо (WT) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе. Соревнования в Баку стали первыми, куда отправились наши тхэквондисты.
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