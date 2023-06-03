Побит мировой рекорд на дистанции 1500 метров в беге у женщин
Кенийка Фейт Кипьегон установила новый мировой рекорд на дистанции 1500 метров
Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила новый мировой рекорд в беге на 1500 метров. Это произошло на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции.
29-летняя двукратная чемпионка мира и Олимпийских игр преодолела дистанцию за 3 минуты 49,11 секунды. Предыдущий рекорд — 3 минуты 50,07 секунды — установила в 1991 году эфиопка Гензебе Дибаба.
Ранее Лайф писал, что World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики, но российские спортсмены всё ещё не могут принимать участие в соревнованиях — из-за ситуации на Украине.