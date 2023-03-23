World Athletics восстановила членство ВФЛА, но россиян всё равно не допустят к турнирам
World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение восстановить членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации, объявил президент World Athletics Себастьян Коу. Но российские спортсмены всё ещё не смогут принимать участие в соревнованиях из-за ситуации на Украине
"Совет согласился восстановить ВФЛА после семи лет дисквалификации... Атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии всё ещё отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине", – объяснил Коу на пресс-конференции.
А ранее Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой. Соответствующее решение принял конгресс FIE большинством голосов, чем возмутил Украину.
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