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23 марта, 16:58

World Athletics восстановила членство ВФЛА, но россиян всё равно не допустят к турнирам

World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение восстановить членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации, объявил президент World Athletics Себастьян Коу. Но российские спортсмены всё ещё не смогут принимать участие в соревнованиях из-за ситуации на Украине

"Совет согласился восстановить ВФЛА после семи лет дисквалификации... Атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии всё ещё отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине", – объяснил Коу на пресс-конференции.

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А ранее Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой. Соответствующее решение принял конгресс FIE большинством голосов, чем возмутил Украину.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
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