World Athletics восстановила членство ВФЛА, но россиян всё равно не допустят к турнирам

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение восстановить членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации, объявил президент World Athletics Себастьян Коу. Но российские спортсмены всё ещё не смогут принимать участие в соревнованиях из-за ситуации на Украине

"Совет согласился восстановить ВФЛА после семи лет дисквалификации... Атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии всё ещё отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине", – объяснил Коу на пресс-конференции.