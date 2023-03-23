Министр спорта России оценил обнадёживающее заявление главы МОК

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российских спортсменов могут допустить до участия в ОИ-2024. Так он ответил на просьбу нашего корреспондента — прокомментировать заявление главы МОК Томаса Баха о том, что он выступает против дискриминации российских и белорусских спортсменов.

Глава Минспорта Олег Матыцин поделился мнением по поводу участия спортсменов из РФ на международных соревнованиях в будущем. Видео © LIFE

Глава Минспорта сразу заверил, что будущее у наших спортсменов есть, "в том числе для участия в Олимпиаде", и мы сделаем для этого всё необходимое.

"Сегодня Михаил Владимирович [Мишустин] сказал, что наша главная задача — обеспечить конкурентоспособность наших спортсменов. Естественно, это вписывается в стратегию развития", — добавил Матыцин.

Он также выразил надежду, что на фоне заявления Баха МОК примет положительное решение о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм.

"Задача даже более стратегическая — сохранение принципов деятельности международного спортивного движения Олимпийского комитета. Потому что то давление, которое оказывается правительствами ряда западных стран на МОК, ставит под угрозу принципы развития спорта", — подчеркнул министр.