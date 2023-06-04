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4 июня, 15:07

Россиянка Минина завоевала бронзу на чемпионате мира по тхэквондо

Российская тхэквондистка Татьяна Минина завоевала бронзу на чемпионате мира в весовой категории до 53 килограммов.

В полуфинальных соревнованиях Минина уступила иранке Нахид Кияничандех. Для россиян бронза стала четвёртой на чемпионате мира. До этого отличились Полина Хан, Кристина Адебайо и Кадырбек Дауров. А Лилия Хузина принесла нашей стране золото.

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Чемпионат мира проходит в Баку и завершится 4 июня. Как уже рассказывал Лайф, российские и белорусские спортсмены были допущены Всемирной федерацией тхэквондо (WT) до участия в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Николь Вербер
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