Россиянка Минина завоевала бронзу на чемпионате мира по тхэквондо

Российская тхэквондистка Татьяна Минина завоевала бронзу на чемпионате мира в весовой категории до 53 килограммов.

В полуфинальных соревнованиях Минина уступила иранке Нахид Кияничандех. Для россиян бронза стала четвёртой на чемпионате мира. До этого отличились Полина Хан, Кристина Адебайо и Кадырбек Дауров. А Лилия Хузина принесла нашей стране золото.