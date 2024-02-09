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8 февраля, 22:13

США запретили импорт алмазов из России

Минфин США: С 1 марта будет действовать запрет на импорт алмазов из России

Власти США запретили ввоз в страну непромышленных алмазов из России. Такое заявление опубликовал Минфин США.

Ограничения вступят в силу 1 марта этого года. Речь идёт о непромышленных алмазах весом от 1 карата, а с 1 сентября запрещается ввоз камней от 0,5 карата. При этом не имеет значения, были ли эти алмазы обработаны где-то ещё.

В документе уточняется, что введённые американской стороной ограничения будут применяться к тем категориям алмазов, которые добывались, извлекались, производились или изготавливались в России — целиком, либо частично. Даже если за пределами страны они были переработаны в другую продукцию, они всё равно подлежат ограничениям.

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Несмотря на введённые ранее ограничения США спустя полтора года возобновили закупку российской нефти. Произошло это в октябре, а затем повторно — в ноябре прошлого года.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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