США возобновили импорт нефти из России, нарушив установленный ими же потолок цен

США спустя полтора года возобновили закупку российской нефти. Произошло это в октябре, а затем повторно — в ноябре прошлого года. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные американской статслужбы.

В октябре Америка закупилась нефтью на 2,7 млн долларов. Так, США импортировали из России 36,8 тысячи баррелей сырья. В ноябре же они приобрели меньше нефти — 9,9 тысячи баррелей на 750 тысяч долларов. Причём что в октябре, что в ноябре стоимость нефти была выше установленного "потолка цен" в 60 долларов — 74 и 76 долларов за баррель соответственно.