США возобновили импорт нефти из России, нарушив установленный ими же потолок цен
США после полугодового перерыва возобновили импорт нефти из России
США спустя полтора года возобновили закупку российской нефти. Произошло это в октябре, а затем повторно — в ноябре прошлого года. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные американской статслужбы.
В октябре Америка закупилась нефтью на 2,7 млн долларов. Так, США импортировали из России 36,8 тысячи баррелей сырья. В ноябре же они приобрели меньше нефти — 9,9 тысячи баррелей на 750 тысяч долларов. Причём что в октябре, что в ноябре стоимость нефти была выше установленного "потолка цен" в 60 долларов — 74 и 76 долларов за баррель соответственно.
Напомним, 5 декабря 2022 года страны G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, а с 5 февраля 2023 года вступил в силу ценовой потолок на российские нефтепродукты. Между тем спустя почти год действия ограничений в США признали, что Россия обвела Запад вокруг пальца.
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