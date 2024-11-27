Немецких журналистов выгоняют из России в ответ на меры Берлина
МИД предписал журналистам немецкого ARD покинуть РФ в качестве зеркальной меры
В ответ на закрытие в Германии корпункта Первого канала, журналисты немецкого издания ARD должны покинуть территорию России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«В качестве зеркальной меры предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации в установленные сроки», — сказала она.
Захарова добавила, что такая мера предпринимается в ответ на недружественное решение Берлина в отношении российских СМИ.
Ранее сообщили о решении немецких властей закрыть бюро Первого канала в стране. Вещатель отметил, что уведомление об этом было получено накануне. В результате этого, корреспондентам Ивану Благому и Дмитрию Волкову было предписано покинуть страну.
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