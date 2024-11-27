Немецких журналистов выгоняют из России в ответ на меры Берлина

В ответ на закрытие в Германии корпункта Первого канала, журналисты немецкого издания ARD должны покинуть территорию России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«В качестве зеркальной меры предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации в установленные сроки», — сказала она.

Захарова добавила, что такая мера предпринимается в ответ на недружественное решение Берлина в отношении российских СМИ.