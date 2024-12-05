Лавров присоединится к встрече министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Мальту для участия в ежегодном совещании глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ, которое пройдёт 5-6 декабря. Участники обсудят ключевые вопросы безопасности в Евроатлантическом и Евразийском регионах, а также подведут итоги деятельности организации за текущий год, сообщает РИА «Новости».

В Москве не раз выражали недовольство по поводу позиции ОБСЕ, особенно в контексте украинского конфликта. Ранее, когда Польша занимала пост председателя организации в 2022 году, Лаврову было отказано в участии во встрече министров. В ответ российские власти заявили, что Варшава нарушает порядок, а возможность выхода Москвы из организации продолжает оставаться открытым вопросом.

Сергей Лавров прибыл на Мальту. Фото © Telegram / МИД России

Однако по словам главы МИД, участие России в организации на данный момент остаётся важным для прямой передачи национальной позиции всем 56 государствам-членам, включая те, которые приостановили диалог с Россией в других форматах.