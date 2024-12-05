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4 декабря, 23:06

Лавров присоединится к встрече министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте

Лавров прибыл на Мальту для участия в совещании глав МИД ОБСЕ

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Мальту для участия в ежегодном совещании глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ, которое пройдёт 5-6 декабря. Участники обсудят ключевые вопросы безопасности в Евроатлантическом и Евразийском регионах, а также подведут итоги деятельности организации за текущий год, сообщает РИА «Новости».

В Москве не раз выражали недовольство по поводу позиции ОБСЕ, особенно в контексте украинского конфликта. Ранее, когда Польша занимала пост председателя организации в 2022 году, Лаврову было отказано в участии во встрече министров. В ответ российские власти заявили, что Варшава нарушает порядок, а возможность выхода Москвы из организации продолжает оставаться открытым вопросом.

Сергей Лавров прибыл на Мальту. Фото © Telegram / МИД России

Сергей Лавров прибыл на Мальту. Фото © Telegram / МИД России

Однако по словам главы МИД, участие России в организации на данный момент остаётся важным для прямой передачи национальной позиции всем 56 государствам-членам, включая те, которые приостановили диалог с Россией в других форматах.

После участия в форуме на Мальте глава МИД отправится в Катар, где примет участие в политологической конференции.

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Ранее Такер Карслон взял интервью у Лаврова. Мария Захарова также рассказала, о чём глава МИД говорил с американским журналистом.

Тимур Хингеев
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