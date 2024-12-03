Немецких журналистов выгнали со встречи в Пекине после критики Бербок в адрес Китая

В Китае произошёл инцидент с участием немецких журналистов во время переговоров главы МИД Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел КНР Ван И. Как сообщает издание Handelsblatt, представителей немецкой прессы попросили покинуть зал после критических высказываний Бербок в адрес Пекина.

Напомним, за день до отправки в Поднебесную с рабочим визитом дипломат отметила, что КНР играет одну из центральных политических, экономических и культурных ролей в мире. Германия, как и Китай, готова отстаивать свои интересы путём сотрудничества в одних областях и соперничества — в других. Сегодня взаимодействие с Поднебесной и выстраивание двусторонних отношений — ключевой геополитический вопрос для Берлина. При этом одним из камней преткновения, по словам Бербок, остаётся Россия.