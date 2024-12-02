Бербок наговорила Пекину гадостей из-за дружбы с Москвой и вылетела в Китай

Германия гораздо больше выиграет от расширения сотрудничества с Китаем, нежели чем от конфронтации с азиатским государством. При этом Берлин не может делать вид, будто Пекин не поддерживает Россию. Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

За день до отправки в Поднебесную с рабочим визитом дипломат отметила, что КНР играет одну из центральных политических, экономических и культурных ролей в мире. Германия, как и Китай, готова отстаивать свои интересы путём сотрудничества в одних областях и соперничества — в других. Сегодня взаимодействие с Поднебесной и выстраивание двусторонних отношений — ключевой геополитический вопрос для Берлина. При этом одним из камней преткновения, по словам Бербок, остаётся Россия.

«Вместо того, чтобы нести ответственность за мир и безопасность во всём мире в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, Китай, оказывая России экономическую и оружейную помощь, противоречит нашим основным европейским интересам», — отметила министр.