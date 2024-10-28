В МИД Германии объяснились за видео, где Бербок никто не встретил в аэропорту
МИД ФРГ дал пояснения о видео с Бербок, которую якобы не встретили в Китае
В МИД Германии прокомментировали видео, на котором главу МИД Германии Анналену Бербок якобы не встретили в аэропорту в Китае. Оказалось, что министра всё же встретили, а всё произошло в другой стране.
«Видео не из Индии. Утверждается также, что оно из Китая. Это тоже неверно. Речь идёт о посадке министра иностранных дел в Малайзии. Из-за недоразумения самолет припарковался не там, где должен был», — пояснил официальный представитель внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер.
Из-за того, что самолёт приземлился не в той точке, которая изначально планировалась, встречающая сторона не успела добраться к трапу вовремя. Бербок пришлось пройти несколько метров, чтобы её поприветствовали. Также уточняется, что само видео было снято в начале года.
Напомним, ранее в Сети завирусилось видео якобы из Китая, где Бербок растерянным взглядом ищет встречающих её. В Сети предполагали, что председатель КНР Си Цзиньпинь таким образом отреагировал на нелестные слова немецкого министра о нём.
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