В МИД Германии объяснились за видео, где Бербок никто не встретил в аэропорту

В МИД Германии прокомментировали видео, на котором главу МИД Германии Анналену Бербок якобы не встретили в аэропорту в Китае. Оказалось, что министра всё же встретили, а всё произошло в другой стране.

«Видео не из Индии. Утверждается также, что оно из Китая. Это тоже неверно. Речь идёт о посадке министра иностранных дел в Малайзии. Из-за недоразумения самолет припарковался не там, где должен был», — пояснил официальный представитель внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер.