Растерянный взгляд: Власти КНР не встретили прибывшую в Китай главу МИД Германии Бербок
Власти КНР не встретили главу МИД ФРГ Бербок, прилетевшую с официальным визитом
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
В Китае довольно не радушно встретили главу МИД Германии Анналену Бербок, которая прилетела с официальным визитом. На трапе около самолёта никто не встретил дипломата, этот момент попал на видео журналистов.
Глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай. Видео © X / hyronemus1
Судя по видео, Бербок сама не ожидала, что её не встретит ни одно официальное лицо. Дипломат растерялась, однако почти сразу же ей указали путь до автомобиля. СМИ считают, что такой «радушный» приём связан с высказываниями главы немецкого МИД о председателе КНР Си Цзиньпине.
Ранее Life.ru писал, что Анналена Бербок назвала диктатором председателя КНР Си Цзиньпина. Дипломат считает, что для него успешное проведение Россией СВО стало бы «сигналом». В китайском МИД отметили, что слова главы немецкого дипведомства являются абсурдной и неприкрытой политической провокацией.