Растерянный взгляд: Власти КНР не встретили прибывшую в Китай главу МИД Германии Бербок

В Китае довольно не радушно встретили главу МИД Германии Анналену Бербок, которая прилетела с официальным визитом. На трапе около самолёта никто не встретил дипломата, этот момент попал на видео журналистов.

Глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай. Видео © X / hyronemus1

Судя по видео, Бербок сама не ожидала, что её не встретит ни одно официальное лицо. Дипломат растерялась, однако почти сразу же ей указали путь до автомобиля. СМИ считают, что такой «радушный» приём связан с высказываниями главы немецкого МИД о председателе КНР Си Цзиньпине.