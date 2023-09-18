В Китае призвали к ответу главу МИД Германии, назвавшую Си Цзиньпина диктатором

Слова главы МИД Германии Анналены Бербок, назвавшей председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, — абсурдная и неприкрытая политическая провокация. Об этом на брифинге заявила официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин.

"Китайская сторона выражает сильное недовольство по поводу соответствующих высказываний немецкой стороны, выступает решительно против этого. Высказывания немецкой стороны являются абсолютным абсурдом, они серьёзно вредят политическому престижу Китая, это откровенная политическая провокация", — высказалась Мао Нин по поводу заявления Бербок, добавив, что Пекин направил серьёзное представление Берлину по официальным дипломатическим каналам.