Захарова призвала поискать ум Бербок после её заявления о "диктаторе Си"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с сарказмом отреагировала на заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

"Ахтунг! Кто найдёт потерянный министром иностранных дел Германии Бербок ум, срочно отдайте хозяйке — ей хуже с каждым днём", — пошутила Захарова в своём телеграм-канале.