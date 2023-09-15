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15 сентября, 14:09

Захарова призвала поискать ум Бербок после её заявления о "диктаторе Си"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с сарказмом отреагировала на заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

"Ахтунг! Кто найдёт потерянный министром иностранных дел Германии Бербок ум, срочно отдайте хозяйке — ей хуже с каждым днём", — пошутила Захарова в своём телеграм-канале.

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Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок назвала диктатором председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее министр неоднократно позволяла себе откровенно спорные заявления и уморительные оговорки. В Бундестаге даже поблагодарили Россию за несерьёзное отношение к заявлениям Бербок.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин, © Getty Images / Christophe Gateau

Александра Вишнякова
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