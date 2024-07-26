Германия призвала Китай сделать всё для мира на Украине

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала китайское руководство сделать всё возможное для скорейшего завершения украинского конфликта. Как пишет агентство DPA соответствующее заявление руководитель немецкого внешнеполитического ведомства сделала во время посещения оборонной компании Flensburger Fahrzeugbau (FFG).

"Как член Совета Безопасности ООН вы имеете не только право вето, но прежде всего обязанность сделать всё, чтобы мы могли восстановить мир", — заявила дипломат, отметив важное значение переговоров главы МИД Китая Ван И с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой, которые прошли в Гуанчжоу.