Отставной генерал Бундесвера и депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Йоахим Вундрак подверг резкой критике министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за её агрессивные заявления в адрес России, сделанные во время выступления в Бундестаге.

Вундрак напомнил, что Германия не находится в состоянии войны с Россией и выразил обеспокоенность, что такая риторика может привести к эскалации.

«Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы, действительно, должны сделать всё, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации, или даже лунатизма», — заявил он, добавив, что попытки ослабить Россию или победить её военным путём через Украину маловероятны, что признают и военные специалисты.

Ранее в партии «Зелёных», в которой состоит Анналена Бербок, также появились призывы пересмотреть внешнюю политику в отношении России, учитывая её интересы в сфере безопасности.