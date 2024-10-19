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19 октября, 04:12

Экс-генерал Бундесвера набросился на Бербок в Бундестаге

Экс-генерал Бундесвера Вундрак раскритиковал Бербок за риторику против России

Анналена Бербок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Анналена Бербок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Отставной генерал Бундесвера и депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Йоахим Вундрак подверг резкой критике министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за её агрессивные заявления в адрес России, сделанные во время выступления в Бундестаге.

Вундрак напомнил, что Германия не находится в состоянии войны с Россией и выразил обеспокоенность, что такая риторика может привести к эскалации.

«Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы, действительно, должны сделать всё, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации, или даже лунатизма», — заявил он, добавив, что попытки ослабить Россию или победить её военным путём через Украину маловероятны, что признают и военные специалисты.

Ранее в партии «Зелёных», в которой состоит Анналена Бербок, также появились призывы пересмотреть внешнюю политику в отношении России, учитывая её интересы в сфере безопасности.

Бербок пожаловалась, что Путин не хочет говорить с Шольцем
Бербок пожаловалась, что Путин не хочет говорить с Шольцем

Недавно охрана Бербок применила силу к российскому репортёру после неудобного вопроса в ООН. Журналист считает, что произошло наглое воспрепятствование его профессиональной деятельности.

Анатолий Цейко
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