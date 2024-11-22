Бербок назвала Россию частью европейской семьи, «подрывающей мирный порядок»
Россия является частью европейской семьи, но подрывает в ней миропорядок. С таким заявлением выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем европейском континенте Россия, тоже являющаяся частью нашей европейской семьи, атакует наш европейский мирный порядок», — сказала Бербок на пресс-конференции.
Кроме того, глава МИД ФРГ заявила, что Россия якобы виновна в развязывании гибридной войны против других стран Европы.
А ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц тревогой высказался о русском «Орешнике». Он назвал применение данного оружия Россией в Днепропетровске — пугающей эскалацией. Речь идёт о новейшей системе средней дальности «Орешник». Эти ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду) и неподвластны никаким системам ПВО.
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