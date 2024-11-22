Бербок назвала Россию частью европейской семьи, «подрывающей мирный порядок»

Россия является частью европейской семьи, но подрывает в ней миропорядок. С таким заявлением выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем европейском континенте Россия, тоже являющаяся частью нашей европейской семьи, атакует наш европейский мирный порядок», — сказала Бербок на пресс-конференции.

Кроме того, глава МИД ФРГ заявила, что Россия якобы виновна в развязывании гибридной войны против других стран Европы.