Бербок попыталась запугать КНР и Иран новыми санкциями из-за России
Глава МИД ФРГ Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с РФ
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции перед встречей министров иностранных дел стран ЕС 18 ноября. Фото © AP/TASS
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о возможном введении дополнительных санкций Евросоюза против Ирана из-за его сотрудничества с Россией. Она также отметила, что Китай может столкнуться с последствиями за предполагаемые поставки беспилотников в Россию. При этом Москва, Пекин и Тегеран неоднократно опровергали эти обвинения.
Перед заседанием министров иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе Бербок подчеркнула, что поддержка России в конфликте на Украине затрагивает вопросы безопасности всего Евросоюза.
«В связи с этим мы вводим новые санкции против Ирана и хотим дать понять, что китайская поддержка в области беспилотников будет иметь последствия», - заявила она журналистам.
А ранее лидеры стран «Большой семёрки» (G7) подтвердили свою приверженность продолжению воздействия на Россию через санкции и другие меры, направленные на нанесение ущерба её экономике. Соответствующее заявление было сделано в рамках совместного коммюнике глав государств G7.