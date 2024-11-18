Бербок попыталась запугать КНР и Иран новыми санкциями из-за России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о возможном введении дополнительных санкций Евросоюза против Ирана из-за его сотрудничества с Россией. Она также отметила, что Китай может столкнуться с последствиями за предполагаемые поставки беспилотников в Россию. При этом Москва, Пекин и Тегеран неоднократно опровергали эти обвинения.

Перед заседанием министров иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе Бербок подчеркнула, что поддержка России в конфликте на Украине затрагивает вопросы безопасности всего Евросоюза.

«В связи с этим мы вводим новые санкции против Ирана и хотим дать понять, что китайская поддержка в области беспилотников будет иметь последствия», - заявила она журналистам.