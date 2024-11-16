Лидеры G7 подтвердили желание нанести ущерб России через санкции
Лидеры стран «Большой семёрки» (G7) подтвердили свою приверженность продолжению воздействия на Россию через санкции и другие меры, направленные на нанесение ущерба её экономике. Соответствующее заявление было сделано в рамках совместного коммюнике глав государств G7, сообщает Reuters.
«Страны G7 подтверждают свою приверженность нанесению серьёзного ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) готовит 15-й пакет санкций против РФ. Как отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Брюссель намерен ужесточить меры против обхода уже действующих ограничений.
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