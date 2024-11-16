Лидеры G7 подтвердили желание нанести ущерб России через санкции

Лидеры стран «Большой семёрки» (G7) подтвердили свою приверженность продолжению воздействия на Россию через санкции и другие меры, направленные на нанесение ущерба её экономике. Соответствующее заявление было сделано в рамках совместного коммюнике глав государств G7, сообщает Reuters.

«Страны G7 подтверждают свою приверженность нанесению серьёзного ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры», — говорится в заявлении.