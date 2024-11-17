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16 ноября, 21:53

Иран готовится к возобновлению переговоров с Европой по ядерной программе

Иран и несколько европейских стран планируют возобновить переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Этот шаг стал возможен на фоне растущего интереса со стороны Европы к возобновлению диалога. Министр иностранных дел Аббас Арагчи сообщил в эфире гостелерадио Ирана (IRIB), что обсуждения могут начаться в ближайшее время.

«Сейчас на уровне европейских стран высказывается интерес в возобновлении переговоров. Мы, вероятно, уже скоро к ним приступим», — отметил Арагчи.

Заявление говорит о стремлении Исламской Республики вернуться к условиям соглашения, которые были нарушены после того, как США под руководством Дональда Трампа в 2018 году односторонне вышли из СВПД.

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Напомним, что Россия, Иран и Китай поддерживают восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В начале июня этого года они вновь призвали страны Запада вернуться к диалогу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohasseyn

Тимур Хингеев
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