Иран готовится к возобновлению переговоров с Европой по ядерной программе

Иран и несколько европейских стран планируют возобновить переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Этот шаг стал возможен на фоне растущего интереса со стороны Европы к возобновлению диалога. Министр иностранных дел Аббас Арагчи сообщил в эфире гостелерадио Ирана (IRIB), что обсуждения могут начаться в ближайшее время.

«Сейчас на уровне европейских стран высказывается интерес в возобновлении переговоров. Мы, вероятно, уже скоро к ним приступим», — отметил Арагчи.

Заявление говорит о стремлении Исламской Республики вернуться к условиям соглашения, которые были нарушены после того, как США под руководством Дональда Трампа в 2018 году односторонне вышли из СВПД.