Израиль уничтожил сверхсекретный центр по разработке ядерного оружия в Иране, пишут СМИ

В результате атаки Израиля на Иран в конце октября был разрушен действующий сверхсекретный исследовательский центр по разработке ядерного оружия в Парчине, передаёт портал Axios. Представители Израиля и США утверждают, что удар по объекту, который ранее считался неактивным, значительно подорвал усилия Ирана, направленные на восстановление ядерных исследований за последний год.

Один из информированных экс-чиновников Израиля сообщил, что в результате удара было уничтожено сложное оборудование, используемое для создания пластической взрывчатки, которая необходима для инициирования ядерной реакции с ураном. Иран, в свою очередь, отрицает свои намерения по созданию ядерного оружия. Представительство страны при ООН отказалось комментировать данную ситуацию.