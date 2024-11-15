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15 ноября, 14:45

Израиль уничтожил сверхсекретный центр по разработке ядерного оружия в Иране, пишут СМИ

Axios: Израиль уничтожил действующий центр по разработке ядерного оружия в Иране

В результате атаки Израиля на Иран в конце октября был разрушен действующий сверхсекретный исследовательский центр по разработке ядерного оружия в Парчине, передаёт портал Axios. Представители Израиля и США утверждают, что удар по объекту, который ранее считался неактивным, значительно подорвал усилия Ирана, направленные на восстановление ядерных исследований за последний год.

Один из информированных экс-чиновников Израиля сообщил, что в результате удара было уничтожено сложное оборудование, используемое для создания пластической взрывчатки, которая необходима для инициирования ядерной реакции с ураном. Иран, в свою очередь, отрицает свои намерения по созданию ядерного оружия. Представительство страны при ООН отказалось комментировать данную ситуацию.

Какие виды оружия мощнее ядерного могут быть у Ирана: разбираемся с политологом
Какие виды оружия мощнее ядерного могут быть у Ирана: разбираемся с политологом

Ранее экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что Иран имеет оружие с мощностью сильнее ядерного. Таким образом он ответил на угрозы Израиля о возможных ударах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Полина Никифорова
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