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Какие виды оружия мощнее ядерного могут быть у Ирана: разбираемся с политологом

Профессор Гусев: Нейтронная бомба гораздо серьёзнее ядерного оружия

17 октября, 15:13
Оружие мощнее ядерного действительно существует. Обложка © freepik.com / Создано при помощи ИИ

Оружие мощнее ядерного действительно существует. Обложка © freepik.com / Создано при помощи ИИ

Оружие мощнее ядерного существует. Так в беседе с Life.ru доктор политических наук Александр Гусев отреагировал на заявление Ирана об обладании таким оружием. Профессор также перечислил, о чём могла идти речь.

По его словам, это, например, та же нейтронная бомба — она гораздо серьёзнее ядерного оружия потому, что убивает живую силу: оставляет все здания, сооружения, предприятия, а погибают только биологические объекты.

Также существует геофизическое оружие, которое фактически влияет на физические и химические свойства окружающей среды. Такое оружие есть и в арсенале России, говорит Гусев.

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«Оно меньше афишируется, чем ядерное оружие. Но такие разработки велись в нашей стране ещё в советское время. Ведь неслучайно господин Уолц (Тим Уолц — кандидат в вице-президенты США. — Прим. Life.ru) после урагана Милтон заявил, что это геофизическое оружие России... Поэтому, конечно, я полагаю, что разработки оружия более мощного, чем ядерное, ведутся. Я думаю, что представители Исламской Республики Иран имели в виду это», — подчеркнул эксперт.

Среди других возможных примеров такого супероружия Гусев привёл квантовое оружие и лазеры.

«Современных видов оружия достаточно много. Некоторые из них, конечно, сильнее, чем ядерное. Та же водородная бомба, термоядерный синтез в десятки раз мощнее, чем ядерная бомба. Это показали испытания, проведённые в нашей стране ещё в 50-е годы на Новой Земле», заключил профессор.

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Напомним, ранее экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что Иран имеет оружие с мощностью сильнее ядерного. Таким образом он ответил на угрозы Израиля о возможных ударах.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Екатерина Хмелева
Екатерина Хмелева
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