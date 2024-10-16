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16 октября, 14:27

В Иране заявили о создании оружия, которое мощнее ядерного

Генерал КСИР Ростами: У Ирана есть оружие мощнее ядерного

Экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что Иран имеет оружие, с мощностью сильнее ядерного.

«Я открыто заявляю, что у Ирана есть намного более мощные вооружения, чем ядерное оружие», — отметил экс-секретарь в интервью IFP.

Таким образом он ответил на угрозы Израиля о возможных ударах по Ирану. Ростами также отметил, что у Тегерана есть огромные секретные возможности в сфере вооружений. Стране удалось их нарастить собственными усилиями. Никаких подробностей бывший секретарь комиссии КСИР приводить не стал.

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Ранее эксперт раскрыл истинную причину, почему Иран не создаёт ядерное оружие. По его словам, здесь замешаны религиозные причины.

Напомним, 1 октября Иран во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. США помогут Тель-Авиву подготовить ответ. В свою очередь, Иран уже заготовил сотни ракет для запуска с западных границ в случаях агрессии из Израиля или США. В Совете Федерации заявили, что на Ближнем Востоке может разгореться «конфликт не на шутку».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohasseyn

Полина Никифорова
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