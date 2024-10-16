В Иране заявили о создании оружия, которое мощнее ядерного

Экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что Иран имеет оружие, с мощностью сильнее ядерного.

«Я открыто заявляю, что у Ирана есть намного более мощные вооружения, чем ядерное оружие», — отметил экс-секретарь в интервью IFP.

Таким образом он ответил на угрозы Израиля о возможных ударах по Ирану. Ростами также отметил, что у Тегерана есть огромные секретные возможности в сфере вооружений. Стране удалось их нарастить собственными усилиями. Никаких подробностей бывший секретарь комиссии КСИР приводить не стал.