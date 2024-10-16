В Иране заявили о создании оружия, которое мощнее ядерного
Генерал КСИР Ростами: У Ирана есть оружие мощнее ядерного
Экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что Иран имеет оружие, с мощностью сильнее ядерного.
«Я открыто заявляю, что у Ирана есть намного более мощные вооружения, чем ядерное оружие», — отметил экс-секретарь в интервью IFP.
Таким образом он ответил на угрозы Израиля о возможных ударах по Ирану. Ростами также отметил, что у Тегерана есть огромные секретные возможности в сфере вооружений. Стране удалось их нарастить собственными усилиями. Никаких подробностей бывший секретарь комиссии КСИР приводить не стал.
Ранее эксперт раскрыл истинную причину, почему Иран не создаёт ядерное оружие. По его словам, здесь замешаны религиозные причины.
Напомним, 1 октября Иран во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. США помогут Тель-Авиву подготовить ответ. В свою очередь, Иран уже заготовил сотни ракет для запуска с западных границ в случаях агрессии из Израиля или США. В Совете Федерации заявили, что на Ближнем Востоке может разгореться «конфликт не на шутку».
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