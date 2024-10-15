Пескова спросили про договор о взаимной обороне с Ираном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил не говорить о содержании договора о стратегическом партнёрстве с Ираном. Он не уточнил, будут ли в него включены положения о взаимной обороне.

По словом представителя Кремля, полное содержание документа раскроют только после окончания работы над ним. Об этом Песков заявил на брифинге.

«Когда он будет готов, тогда уже можно будет говорить о его содержании», — обещал пресс-секретарь президента РФ.