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11 октября, 15:47

Фетва: Журналист-международник объяснил, почему Иран не создаёт ядерное оружие

Журналист Джума: Иран не создаёт ядерное оружие из-за религиозного запрета

Несмотря на кризис и угрозу большой войны на Ближнем Востоке, Иран не создаёт ядерное оружие. По крайней мере, официальных подтверждений этому нет. Причину данного явления раскрыл журналист-международник Аббас Джума.

Собеседник радио «Комсомольская правда» подчеркнул, что всё дело в фетве, изданной верховным лидером Ирана. По его словам, на создание ядерного оружия распространяется религиозный запрет.

«В начале нулевых верховный лидер выпустил религиозное предписание — в исламе это называется фетва. В нём чётко обосновано, почему запрещено по исламу, по шариату создавать и хранить ядерное оружие», — отметил эксперт.

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Тем не менее, ранее в Иране призвали разрешить создание ядерного оружия, несмотря на запреты ислама. Депутаты парламента обратились с соответствующей просьбой в Совбез Исламской Республики.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohasseyn

Борис Эльфанд
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