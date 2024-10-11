Фетва: Журналист-международник объяснил, почему Иран не создаёт ядерное оружие

Несмотря на кризис и угрозу большой войны на Ближнем Востоке, Иран не создаёт ядерное оружие. По крайней мере, официальных подтверждений этому нет. Причину данного явления раскрыл журналист-международник Аббас Джума.

Собеседник радио «Комсомольская правда» подчеркнул, что всё дело в фетве, изданной верховным лидером Ирана. По его словам, на создание ядерного оружия распространяется религиозный запрет.

«В начале нулевых верховный лидер выпустил религиозное предписание — в исламе это называется фетва. В нём чётко обосновано, почему запрещено по исламу, по шариату создавать и хранить ядерное оружие», — отметил эксперт.