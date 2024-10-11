Владимир Путин начал первую встречу с Масудом Пезешкианом

Президент РФ Владимир Путин впервые встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе встречи российский лидер указал на схожие взгляды Москвы и Тегерана на события, протекающие в мире.

Владимир Путин встретился с Масудом Пезешкианом в Ашхабаде. Видео © Life.ru

«Мы активно работаем на международной арене, наши оценки происходящих событий в мире близки», — сказал глава государства.

Пезешкиан подтвердил тезис Путина, отметив, что отношения между нашими странами носят искренний характер. По словам иранского лидера, ситуация на Ближнем Востоке сложная, и США с Евросоюзом не хотят нормализации. Также стороны обсудили товарооборот между государствами, подчеркнув хорошие тенденции.

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин в Ашхабаде. Фото © Life.ru / Павел Баранов