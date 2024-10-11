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11 октября, 09:33

Владимир Путин начал первую встречу с Масудом Пезешкианом

Путин на встрече с Пезешкианом назвал близкими взгляды России и Ирана на мир

Президент РФ Владимир Путин впервые встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе встречи российский лидер указал на схожие взгляды Москвы и Тегерана на события, протекающие в мире.

Владимир Путин встретился с Масудом Пезешкианом в Ашхабаде. Видео © Life.ru

«Мы активно работаем на международной арене, наши оценки происходящих событий в мире близки», — сказал глава государства.

Пезешкиан подтвердил тезис Путина, отметив, что отношения между нашими странами носят искренний характер. По словам иранского лидера, ситуация на Ближнем Востоке сложная, и США с Евросоюзом не хотят нормализации. Также стороны обсудили товарооборот между государствами, подчеркнув хорошие тенденции.

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин в Ашхабаде. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин в Ашхабаде. Фото © Life.ru / Павел Баранов

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Напомним, Путин прибыл в Ашхабад по приглашению туркменского лидера Сердара Бердымухамедова. В ходе поездки глава государства выступил на международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития». Ожидалось, что президент проведёт встречу с Масудом Пезешкианом.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Матвей Константинов
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